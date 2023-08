Soirée inaugurale : exposition sur le vignoble 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 8 septembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Inauguration de l’exposition sur le vignoble, avec dégustation de vins et saynètes théâtrales en alsacien par Frédéric Ries. Pour tout public.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 21:00:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Inauguration of the vineyard exhibition, with wine tasting and theatrical sketches in Alsatian by Frédéric Ries. For the general public

Inauguración de la exposición sobre el viñedo, con degustación de vinos y sketches teatrales en alsaciano de Frédéric Ries. Para el público en general

Eröffnung der Ausstellung über den Weinberg, mit Weinprobe und Theaterszenen auf Elsässisch von Frédéric Ries. Für jedes Publikum

