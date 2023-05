Jeu vidéo : défie tes parents 2 espace Gilbert Estève, 18 juillet 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Présente tes jeux vidéo favoris et joue avec tes parents. A partir de 11 ans.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 17:00:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Present your favorite video games and play with your parents. Ages 11 and up

Muestra tus videojuegos favoritos y juega con tus padres. A partir de 11 años

Stelle deine Lieblingsvideospiele vor und spiele mit deinen Eltern. Ab 11 Jahren

