SONGS SONGES – BAL COSTUMÉ HALLOWEEN 2 espace Charles Remy Uzemain, 28 octobre 2023, Uzemain.

Uzemain,Vosges

Bal costumé pour Halloween

Concert par le duo Moon Light (reprise pop folk)

DJ pour danser dans une bonne ambiance

Repas gourmand sur réservation. Tout public

Samedi 2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-28 02:00:00. 6 EUR.

2 espace Charles Remy salle polyvalente

Uzemain 88220 Vosges Grand Est



Halloween costume ball

Concert by the Moon Light duo (pop folk cover)

DJ to dance the night away

Gourmet meal on reservation

Baile de disfraces de Halloween

Concierto del dúo Moon Light (pop folk cover)

DJ para bailar toda la noche

Comida gourmet previa reserva

Kostümball zu Halloween

Konzert des Duos Moon Light (Coverversionen von Pop und Folk)

DJ, um in guter Stimmung zu tanzen

Feinschmeckermahlzeit auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-10-05 par OT EPINAL ET SA REGION