du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes

SWERC ICPC – International Collegiate Programming Contest is a prestigious programming competition for students ! Cette année 2022 ce sont 2 équipes étudiantes volontaires 100% étudiants ESIR qui vont participer au concours SWERC ICPC – International Collegiate Programming Contest le 23 et 24 avril à Politecnico di Milano Les étudiants ESIR1, Fabien Goardou, Mael Kerichard Romain Briend Cody Adam Arthur Allain Thomas Delapart seront accompagnés par l’ingénieur Bruno CHEVALIER de la société Coexya et de Olivier Ridoux, Professeur des Université à ISTIC. Depuis 3 ans, des étudiants issus de l’Ecole Supérieure de Rennes et de l’ISTIC de l’Université Rennes 1 ainsi que l’ École normale supérieure de Rennes participent aux soirées d’entrainement en partenariat avec Coexya qui met à disposition un collaborateur Bruno CHEVALIER pour le coaching des étudiants aidé par Olivier Ridoux et Zoltan Miklos enseignants chercheurs.

