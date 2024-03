2 EME GRAND PRIX CAMPING LE DOMAINE DE LONGEMER Devant le Camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche

Épreuve chronométrée ouverte aux licenciés FFC et FSGT sur un circuit de 10kms. Départ et arrivée devant le camping.

Inscriptions et distributions des dossards à partir de 11h30.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Devant le Camping le Domaine de Longemer 121 Route de la Plage

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est

L’événement 2 EME GRAND PRIX CAMPING LE DOMAINE DE LONGEMER Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2024-03-07 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES