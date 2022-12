2 ème Festival Humour en Val de Scie Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2 ème Festival Humour en Val de Scie
46 Avenue Saint-Hubert Espace Belle-Arrivée Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

2023-03-03 – 2023-03-05

Espace Belle-Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert

Nueil-les-Aubiers

Deux-Sèvres EUR 21 La ville de Nueil-Les-Aubiers organise son deuxième festival Humour en Val de Scie, au programme:

– Vendredi 3 mars à 20 h 30, Oldelaf et Arnaud Joyet,

– Samedi 4 mars à 17 h et 20 h 30, Alexis Le Rossignol & Friends,

– Dimanche 5 mars à 17h, Thomas VDB. W Comedy, Ruq Spectacles et Voies parrallèles productions

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

