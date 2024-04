2 EME EXPOSITION VERNISSARTS Bessan, vendredi 29 mars 2024.

2 EME EXPOSITION VERNISSARTS Bessan Hérault

Double exposition qui présente les travaux de deux artistes piscénois, Annick Satger et Laurent Orlando.

Nature et fleurs, un thème qui célèbre le printemps et la renaissance.

2EME EXPOSITION DANS LE CADRE DES VERNISSARTS 2024

Une nouvelle double exposition est en place du 29 mars au 19 avril avec les travaux de deux artistes piscénois, Annick Satger et Laurent Orlando. Nature et fleurs, un thème qui célèbre le printemps et la renaissance.

Annick et Laurent proposent d’explorer ensemble leurs visions différentes et complémentaires de cette même thématique. Une vision de sublimation, juste et forte pour Annick Satger et une vision plus complexe et figurative pour Laurent Orlando. Annick pratique la peinture depuis une vingtaine d’années. Elle prend des cours avec plusieurs professeurs et choisie la peinture à l’huile. Elle peint au fil de ses envies, libre et généreuse. Ses toiles expriment sa relation avec la vie, entre sublimation et gratitude.

De son côté, Laurent livre une partie de lui-même, son jardin secret, son monde discret. Il est un artiste depuis l’enfance. La passion du dessin et de la peinture a toujours été là. Sensible et complexe, sa vision s’est affinée à travers de nombreux cours aux beaux-arts. Son art est avant tout, une source de joie pour lui et pour celui qui regarde.

La découverte en présence des artistes se tiendra lors du vernissage ce vendredi 29 mars, à 18h30, en mairie.

Une exposition à ne pas manquer ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-19

Place de la Mairie

Bessan 34550 Hérault Occitanie

L’événement 2 EME EXPOSITION VERNISSARTS Bessan a été mis à jour le 2024-03-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE