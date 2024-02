2 ème édition de L’Arquenayse Saint-Aubin-d’Arquenay, samedi 15 juin 2024.

2 ème édition de L’Arquenayse Saint-Aubin-d’Arquenay Calvados

L’ARQUENAYSE est un parcours d’obstacles de 8 km qui se veut convivial et familial, visant à rassembler les familles et compétiteurs régionaux sur le site du parc de loisirs de la commune bordant le bois du Caprice.

Des horaires de départs espacés sont prévus pour permettre aux familles de participer de façon ludique, ainsi qu’aux compétiteurs de s’affronter en plein air dans le respect de la nature.

Cette seconde édition se tiendra le samedi 15 juin 2024.

Pour cette 2ème édition, nous souhaitons vous partager notre flyer afin de le diffuser sur vos outils de communication.

L’ouverture des inscriptions est le 1er mars.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 12:00:00

fin : 2024-06-15

Parc de loisir

Saint-Aubin-d’Arquenay 14970 Calvados Normandie larquenayse@gmail.com

