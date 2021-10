2 courts métrages surréalistes, présentés par Jérôme Baron Cinématographe (Le), 11 novembre 2021, Nantes.

2021-11-11

Horaire : 21:00 23:00

Gratuit : non Tarif plein 5€ / tarif réduit 3€

“Ballet mécanique” de Man Ray :Pour Fernand Léger, “l’erreur du cinéma c’est le scénario”, il s’en passe et, sous le patronage d’un Charlot désarticulé, fait danser ce qui ne danse pas, les objets, devenus spectacle tragique ou comique, il géométrise la vie sociale en privilégiant, comme beaucoup à cette époque, les visages et les jambes des femmes. Devant le film, Henri Langlois écrivit : “À genoux, plus, à plat ventre”… “La Coquille et le clergyman” de Germaine Dulac :Un prêtre remplit de vin des burettes et les casse. Un homme en uniforme intervient… Sur un scénario d’Antonin Artaud qui ne voulait pas “raconter une histoire mais une suite d’états d’esprits”, Germaine Dulac, une des premières cinéastes d’avant garde, connue pour ses recherches esthétiques, réalise un film considéré comme l’un des premiers films surréalistes. Anticléricalisme, érotisme et violence du désir, les thématiques sont là… Mais Artaud cria à la trahison et avec l’aide de Desnos organisa à la sortie du film un scandale qui se termina par une bagarre… Programme présenté par Jérôme Baron, co-président du Cinématographe et directeur artistique du Festival des 3 Continents

Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/