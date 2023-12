Le Novo – Réveillon de la Saint-Sylvestre 2 cours Sextius Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 18:00:00

fin : 2023-12-31 02:00:00

Venez passez la dernière soirée de l’année avec pleins de tapas, des cocktails, des cotillons, de la bonne musique et une équipe qui déchire !.

Venez passez la dernière soirée de l’année avec pleins de tapas, des cocktails, des cotillons, de la bonne musique et une équipe qui déchire !

En cuisine ils se sont remonté les manches pour vous concocter une sélection de tapas pour l’occasion. Au bar, nos barmen vont faire des miracle, ou presque ! Pour 59€, vous avec 3 tapas au choix inclus, et 2 boissons (même des cocktails).

Vous êtes nombreux ? tant mieux, c’est plus sympa pour faire la fête. C’est pour cela que nous faisons -10% sur les formules pour les tables à partir de 4 personnes, et -20% à partir de 6 personnes.

EUR.

2 cours Sextius Le Novo

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence