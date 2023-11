SOIRÉE DANSANTE DE LA ST-SYLVESTRE 2 Cours de Verdun Lunéville, 31 décembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Soirée dansante organisée par l’association MARIE avec repas (plat + dessert) et animation assurée par DJ Yo et buvette sur place

Réservation obligatoire au 06 35 24 49 07

Ouverture des portes à 20h

Entrée : 30 € places limitées. Tout public

2 Cours de Verdun Le Réservoir

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Evening dance organized by the MARIE association, with meal (main course + dessert) and entertainment provided by DJ Yo and refreshment bar on site

Reservations required on 06 35 24 49 07

Doors open at 8pm

Admission: 30 ? places limited

Baile nocturno organizado por la asociación MARIE con comida (plato principal + postre) y animación a cargo de DJ Yo y refrescos disponibles in situ

Reserva previa en el 06 35 24 49 07

Apertura de puertas a las 20.00 h

Admisión: 30 ? plazas limitadas

Tanzabend, organisiert vom Verein MARIE mit Essen (Hauptgericht + Dessert) und Unterhaltung durch DJ Yo sowie Getränken vor Ort

Reservierung unter 06 35 24 49 07 erforderlich

Öffnung der Türen um 20h

Eintritt: 30 ? begrenzte Plätze

