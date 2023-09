SALON DU CHOCOLAT 2 Cours de Verdun Lunéville, 14 octobre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

12ème édition organisée par le Zonta club de Lunéville (club au service de l’amélioration du statut des femmes). Chocolatiers, pâtissiers et autres saveurs (foie gras, champagne, bière, confitures…) Nombreuses animations proposées : démonstrations sur les stands, tombola toutes les heures, lots en chocolat réalisés par le Cepal à gagner… Entrée : 3 € / Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.. Tout public

Samedi 2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. 3 EUR.

2 Cours de Verdun Le Reservoir

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



12th edition organized by the Zonta club de Lunéville (a club dedicated to improving the status of women). Chocolatiers, patissiers and other delicacies (foie gras, champagne, beer, jams?) Numerous activities on offer: demonstrations on the stands, tombola every hour, chocolate prizes made by Cepal to be won? Admission: 3 ? / Free for accompanied children under 12.

12º evento organizado por el club Zonta de Lunéville (club dedicado a mejorar la condición de la mujer). Chocolateros, pasteleros y otras delicias (foie gras, champán, cerveza, mermeladas, etc.). Mucha animación: demostraciones en los stands, tómbola cada hora, premios de chocolate de Cepal, etc Entrada: 3 euros / Gratuita para los menores de 12 años acompañados.

12. Ausgabe, organisiert vom Zonta Club Lunéville (einem Club, der sich für die Verbesserung des Status von Frauen einsetzt). Schokoladenhersteller, Konditoren und andere Köstlichkeiten (Gänseleber, Champagner, Bier, Marmeladen?) Zahlreiche Animationen werden angeboten: Vorführungen an den Ständen, stündliche Tombola, Schokoladenpreise, die vom Cepal hergestellt wurden, zu gewinnen? Eintritt: 3 ? / Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung.

