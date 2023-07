Association de Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois (ASPV) 2 cour de l’Oseraie Vouziers, 12 juillet 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois (ASPV) vous propose tout au long de l’année des excursions pour redécouvrir le patrimoine (local, départemental et régional), des après-midis thématiques et des conférences tournant autour du patrimoine. Des visites guidées de différents sites du Vouzinois sont possibles à la demande et sous réserve de l’accessibilité des sites concernés..

2 cour de l’Oseraie

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Throughout the year, the Association de Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois (ASPV) offers you excursions to rediscover heritage (local, departmental and regional), themed afternoons and conferences revolving around heritage. Guided tours of different sites in the Vouzinois region are possible on request and subject to the accessibility of the sites concerned.

La Association de Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois (ASPV) le ofrece durante todo el año excursiones para redescubrir el patrimonio (local, departamental y regional), tardes temáticas y conferencias en torno al patrimonio. Es posible realizar visitas guiadas a diversos lugares de Vouzinois, previa solicitud y en función de la accesibilidad de los mismos.

Die Association de Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois (ASPV) bietet Ihnen das ganze Jahr über Ausflüge zur Wiederentdeckung des Kulturerbes (lokal, auf Departement- und Regionalebene), thematische Nachmittage und Vorträge rund um das Kulturerbe an. Führungen zu verschiedenen Orten in Vouzinois sind auf Anfrage und vorbehaltlich der Zugänglichkeit der betreffenden Orte möglich.

