2 Comme 1 Accord Monts, 18 juin 2022, Monts.

2 Comme 1 Accord Monts

2022-06-18 – 2022-06-19

Monts Indre-et-Loire

Topette et Giuseppe viennent nous faire un concert ! Ça, ça va !

Topette c’est le grand dont la tête s’approche des étoiles et Giuseppe, le petit réglé comme du papier à musique.

Ils nous proposent un concert original, où la musique s’accorde avec le rire.

Non sans difficultés ni quelques drames, ils vont devenir Clownicien et Musiclown pour notre plus grand plaisir.

Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 accord. Et ça, ça va !

culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/1448306/2-comme-1-accord

dernière mise à jour : 2022-02-04 par