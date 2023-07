Nos plus belles maisons de la Renaissance 2 circuits = 2 lieux de rendez-vous Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Au cœur de la Boucle partez à la découverte de nos belles maisons du XVIe siècle, à travers nos deux circuits proposés !.

fin : . EUR.

2 circuits = 2 lieux de rendez-vous 52 grande rue

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



In the heart of the Loop, discover our beautiful 16th century houses, through our two proposed tours!

En el corazón del Loop, descubra nuestras hermosas casas del siglo XVI, a través de las dos visitas propuestas

Im Herzen der Schleife gehen Sie auf Entdeckungsreise zu unseren schönen Häusern aus dem 16. Jahrhundert, auf unseren zwei vorgeschlagenen Rundgängen!

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON