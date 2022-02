2 chorales pour le Téléthon Moëlan-sur-Mer, 27 février 2022, Moëlan-sur-Mer.

2 chorales pour le Téléthon Place de l’Église Eglise Ste Mélaine Moëlan-sur-Mer

2022-02-27 16:00:00 – 2022-02-27 17:30:00 Place de l’Église Eglise Ste Mélaine

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

Le dimanche 27 février, à 16h, les chorales Kanerien Kemperle (Quimperlé) et Elah (Guémené sur Scorff), donneront en l’église Ste Mélaine de Moëlan ,un concert au profit du Téléthon.

Répertoire varié : profane et sacré, moderne et traditionnel…. et 70 choristes pour le final…

contact@koralkivabien.org

Le dimanche 27 février, à 16h, les chorales Kanerien Kemperle (Quimperlé) et Elah (Guémené sur Scorff), donneront en l’église Ste Mélaine de Moëlan ,un concert au profit du Téléthon.

Répertoire varié : profane et sacré, moderne et traditionnel…. et 70 choristes pour le final…

Place de l’Église Eglise Ste Mélaine Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-14 par