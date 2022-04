2 chorales et brunch aux Amarres Les Amarres Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

2 chorales et brunch aux Amarres Les Amarres, 10 avril 2022, Paris. Le dimanche 10 avril 2022

de 12h00 à 16h00

. gratuit

Le dimanche 10 avril, dégustez le délicieux brunch syrien de Doha en musique avec un concert gratuit a cappella des chorales Abadachoeur et les Negitachi ! Les Negitachi, ou “poireaux” en japonais, forment un groupe vocal déjanté reprenant avec enthousiasme des musiques issues des univers geeks et otaku. Chorale a cappella composée d’une quinzaine de chanteurs et auto-dirigée. Pop, rock, musique de film, musique du monde, chanson… Quel que soit le style, les 50 choristes d’Abadachoeur chantent avec exigence et fantaisie, toujours par cœur et a capella, souvent avec mise en espace ou chorégraphie. : BRUNCH SYRIEN Le délicieux brunch syrien de Doha Elkhaldy du Refugee Food, tous les samedis et dimanche de 12h à 15h. Les Amarres 24 Quai d’Austerlitz 75013 Paris Contact : https://fb.me/e/2eUdnKKfz https://fb.me/e/2eUdnKKfz https://fb.me/e/2eUdnKKfz https://fb.me/e/2eUdnKKfz

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Amarres Adresse 24 Quai d'Austerlitz Ville Paris lieuville Les Amarres Paris Departement Paris

