2 chorales chantent Noël Labergement-lès-Auxonne Labergement-lès-Auxonne Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Labergement-lès-Auxonne

2 chorales chantent Noël Labergement-lès-Auxonne, 9 décembre 2022, Labergement-lès-Auxonne. 2 chorales chantent Noël

Église Saint-Etienne Labergement-lès-Auxonne Côte-d’Or

2022-12-09 – 2022-12-09 Labergement-lès-Auxonne

Côte-d’Or Labergement-lès-Auxonne EUR Le Lutrin invite le Jacquemart à se joindre à lui pour sa représentation de Noël à l’église de Labergement-lès-Auxonne. Ce ne sera donc pas une mais deux chorales qui chanteront Noël cette année ! +33 3 80 31 15 86 Labergement-lès-Auxonne

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Labergement-lès-Auxonne Autres Lieu Labergement-lès-Auxonne Adresse Église Saint-Etienne Labergement-lès-Auxonne Côte-d'Or Ville Labergement-lès-Auxonne lieuville Labergement-lès-Auxonne Departement Côte-d'Or

2 chorales chantent Noël Labergement-lès-Auxonne 2022-12-09 was last modified: by 2 chorales chantent Noël Labergement-lès-Auxonne Labergement-lès-Auxonne 9 décembre 2022 Cte-d'Or Église Saint-Etienne Labergement-lès-Auxonne Côte-d'Or Labergement-lès-Auxonne

Labergement-lès-Auxonne Côte-d'Or