Journée « Arts et nature »
2 Chemin les Rivaux
Le Mery
Chouvigny 03450
Allier
Auvergne-Rhône-Alpes
31 octobre 2023, 10:00:00 - 16:30:00

Land'art, vannerie buissonnière, sculpture sur bois.
Land art, basketry, wood carving.
Land art, cestería y talla de madera.
Land'art, Buschkorbflechten, Holzschnitzerei.

