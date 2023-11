Snoezelen 2 chemin du stade Targon, 26 novembre 2023, Targon.

Targon,Gironde

Atelier basé sur la découverte des sens des enfants. Venez passer un moment de calme et douceur en entrant dans l’univers des petits. Partages et découvertes seront au programme en ce dimanche matin..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 12:00:00. EUR.

2 chemin du stade Accueil de loisirs de l’arbre à paumes

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A workshop based on the discovery of children’s senses. Come and spend a moment of calm and gentleness as you enter the world of the little ones. Sharing and discovery are the order of the day on this Sunday morning.

Un taller basado en el descubrimiento de los sentidos de los niños. Venga a disfrutar de un momento de calma y dulzura mientras se adentra en el mundo de los más pequeños. El domingo por la mañana se trata de compartir y descubrir.

Ein Workshop, der auf der Entdeckung der Sinne von Kindern basiert. Verbringen Sie einen Moment der Ruhe und Sanftheit, indem Sie in die Welt der Kleinen eintauchen. An diesem Sonntagmorgen stehen Austausch und Entdeckungen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de l’Entre-deux-Mers