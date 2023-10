Truffade des Tacaros 2 Chemin du Puy de la Reine Saint-Bonnet-de-Rochefort, 4 novembre 2023, Saint-Bonnet-de-Rochefort.

Saint-Bonnet-de-Rochefort,Allier

L’association Les Taracos de Saint Bonnet de Rochefort est fière de vous présenter la Truffade des Taracos, un événement festif qui promet d’être mémorable. Au menu : apéritif, banquet musical, et bal des années 80. Venez danser, chanter, et vous amuser !.

2 Chemin du Puy de la Reine Salle Polyvalente

Saint-Bonnet-de-Rochefort 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The association Les Taracos de Saint Bonnet de Rochefort is proud to present the Truffade des Taracos, a festive event that promises to be memorable. On the menu: aperitif, musical banquet and 80s ball. Come dance, sing and have fun!

La asociación Les Taracos de Saint Bonnet de Rochefort se enorgullece de presentar la Truffade des Taracos, un acontecimiento festivo que promete ser memorable. En el menú: un aperitivo, un banquete musical y un baile de los 80. ¡Venga a bailar, cantar y divertirse!

Der Verein Les Taracos de Saint Bonnet de Rochefort ist stolz darauf, Ihnen die Truffade des Taracos vorzustellen, ein festliches Ereignis, das unvergesslich zu werden verspricht. Auf dem Menüplan stehen ein Aperitif, ein musikalisches Bankett und ein Tanz der 80er Jahre. Tanzen, singen und amüsieren Sie sich!

