Croque ton jus 2 chemin du Lardou Lescurry, 10 septembre 2023, Lescurry.

Lescurry,Hautes-Pyrénées

Comme chaque année, l’ADEAR du Gers organise sa tournée de pressage de fruits dans tout le département et ceux limitrophes

Le principe est simple : un pressoir mobile qui fait escale dans les fermes, sur les places des villages, ou dans les écoles, permettant aux agriculteurs et aux particuliers de venir faire leur propre jus.

Le pressage se déroule sous la forme d’un atelier participatif : chacun met la main à la pâte et en retire l’acquisition d’un savoir faire paysan et écologique !

Vous repartez avec du jus issu de fruits non traités, pasteurisé qui se conservera toute l’année..

2023-09-10 09:00:00 fin : 2023-09-10 17:00:00. EUR.

2 chemin du Lardou LESCURRY

Lescurry 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



As every year, the ADEAR du Gers organizes its fruit-pressing tour throughout the department and beyond

The principle is simple: a mobile press that stops off at farms, village squares and schools, enabling farmers and private individuals to make their own juice.

Pressing takes place in the form of a participatory workshop, with everyone pitching in to learn an environmentally-friendly farming skill!

You’ll leave with juice made from untreated, pasteurized fruit that can be stored all year round.

Como cada año, ADEAR du Gers organiza su gira de prensado de frutas por todo el departamento y las regiones vecinas

La idea es sencilla: una prensa móvil que se detiene en las granjas, las plazas de los pueblos y las escuelas para ofrecer a los agricultores y a los particulares la posibilidad de elaborar su propio zumo.

El prensado se lleva a cabo en forma de taller participativo, en el que todo el mundo participa y aprende a elaborar su propio zumo de forma respetuosa con el medio ambiente

Los participantes se llevarán zumo de fruta pasteurizada y sin tratar, que se conservará todo el año.

Wie jedes Jahr organisiert ADEAR du Gers seine Obstpresstour durch das gesamte Departement und die angrenzenden Gebiete

Das Prinzip ist einfach: eine mobile Obstpresse, die auf Bauernhöfen, Dorfplätzen oder in Schulen Halt macht und es Landwirten und Privatpersonen ermöglicht, vorbeizukommen und ihren eigenen Saft zu machen.

Das Pressen findet in Form eines partizipativen Workshops statt: Jeder legt selbst Hand an und erwirbt dabei bäuerliches und ökologisches Know-how!

Sie erhalten einen Saft aus unbehandelten, pasteurisierten Früchten, der das ganze Jahr über haltbar ist.

