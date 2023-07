Les Délices du Tourteronnais 2, chemin du Château Tourteron, 12 juillet 2023, Tourteron.

Tourteron,Ardennes

Achetez les bonnes pâtes de fruits et gommes des Ardennes sur place, sur rendez-vous. Vous pouvez aussi les retrouver sur le marché des producteurs de La Cassine le troisième vendredi du mois, au Couvent des Cordeliers..

2, chemin du Château

Tourteron 08130 Ardennes Grand Est



Buy the good fruit jellies and gums of the Ardennes on site, by appointment. You can also find them at the La Cassine farmers’ market on the third Friday of the month, at the Couvent des Cordeliers.

Compre las buenas jaleas y gomas de frutas de las Ardenas in situ, con cita previa. También puede encontrarlos en el mercado agrícola de La Cassine, el tercer viernes del mes, en el Couvent des Cordeliers.

Kaufen Sie die guten Fruchtpasten und Gummis aus den Ardennen vor Ort nach Vereinbarung. Sie können sie auch auf dem Bauernmarkt von La Cassine am dritten Freitag des Monats im Couvent des Cordeliers finden.

