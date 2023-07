Les Enquêtes de Fox 2 chemin du château Neuvy, 9 juillet 2023, Neuvy.

Neuvy,Allier

Une expérience unique où vous vous glisserez dans la peau d’un détective pour résoudre une série de vols mystérieux. Rejoignez Détective Fox au cœur de ce magnifique château.

Départs échelonnés 10h30-14h30.

Brunch de 11h à 14h sur réservation.

2 chemin du château Château d’Origny

Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A unique experience where you slip into the shoes of a detective to solve a series of mysterious thefts. Join Detective Fox in the heart of this magnificent château.

Staggered departures 10.30am-2.30pm.

Brunch from 11am to 2pm on reservation

Una experiencia única en la que te metes en la piel de un detective para resolver una serie de misteriosos robos. Únase al detective Fox en el corazón de este magnífico castillo.

Salidas escalonadas de 10.30 a 14.30 h.

Brunch de 11:00 a 14:00 previa reserva

Ein einzigartiges Erlebnis, bei dem du in die Rolle eines Detektivs schlüpfst, um eine Reihe von mysteriösen Diebstählen aufzuklären. Schließen Sie sich Detektiv Fox im Herzen dieses wunderschönen Schlosses an.

Gestaffelte Abfahrten 10:30-14:30 Uhr.

Brunch von 11:00 bis 14:00 Uhr mit Reservierung

