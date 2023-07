Spéléologie Champdeniers 2 Chemin des Tanneries Champdeniers, 31 juillet 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Venez découvrir les merveilles du monde souterrain des Deux-Sèvres avec l’équipe d’Aceteau. Deux moniteurs passionnés de spéléologie. Ils vous ferons vivre une aventure souterraine mémorable. En famille, entre amis ou entre collègues venez vous rafraîchir dans les grottes du 79.

Equipés comme des professionnels vous irez dans les sous sols de Champdeniers remplis de beautés naturelles.

Vos enfants vont adorer et vous aussi !

Plus d’infos : https://aceteau.fr/speleologie-en-deux-sevres/

ou 0658796080.

2023-07-31 fin : 2023-08-07

2 Chemin des Tanneries

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the wonders of the Deux-Sèvres underground world with the Aceteau team. Two instructors with a passion for caving. They’ll take you on a memorable underground adventure. With family, friends or colleagues, come and cool off in the caves of the 79.

Equipped like professionals, you’ll explore the natural beauty of Champdeniers’ underground world.

Your kids will love it, and so will you!

Further information: https://aceteau.fr/speleologie-en-deux-sevres/

or 0658796080

Venga a descubrir las maravillas del mundo subterráneo de Deux-Sèvres con el equipo de Aceteau. Dos monitores apasionados por la espeleología. Le llevarán a vivir una aventura subterránea inolvidable. Con la familia, los amigos o los colegas, venga a refrescarse en las cuevas del 79.

Equipado como un profesional, podrá explorar la belleza natural del subsuelo de Champdeniers.

A sus hijos les encantará, ¡y a usted también!

Más información: https://aceteau.fr/speleologie-en-deux-sevres/

o 0658796080

Entdecken Sie mit dem Team von Aceteau die Wunder der unterirdischen Welt von Deux-Sèvres. Zwei Betreuer sind leidenschaftliche Höhlenforscher. Sie werden Ihnen ein unvergessliches unterirdisches Abenteuer bescheren. Ob mit der Familie, mit Freunden oder mit Kollegen: Erfrischen Sie sich in den Höhlen des 79.

Ausgestattet wie Profis begeben Sie sich in den Untergrund von Champdeniers, der voller Naturschönheiten steckt.

Ihre Kinder werden es lieben und Sie auch!

Weitere Informationen: https://aceteau.fr/speleologie-en-deux-sevres/

oder 0658796080

