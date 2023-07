PIAF LA MOME – MARIE PRUVOT 2 Chemin des Douves Mervent, 25 juillet 2023, Mervent.

Mervent,Vendée

Parmi les animations estivales proposées à Mervent cet été, venez assister au concert de Marie Pruvot rendant hommage à La Môme..

2 Chemin des Douves Parc de la mairie

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire



One of the summer events in Mervent this year is Marie Pruvot’s tribute concert to La Môme.

Uno de los acontecimientos del verano en Mervent este año será el concierto homenaje de Marie Pruvot a La Môme.

Zu den Sommerveranstaltungen, die diesen Sommer in Mervent angeboten werden, gehört auch ein Konzert von Marie Pruvot, die La Môme huldigt.

