MARCHÉ DE PRODUCTEURS 2 Chemin des Douves Mervent, 21 juillet 2023, Mervent.

Mervent,Vendée

Parmi les animations estivales proposées à Mervent cet été, découvrez le marché de producteur semi nocturne et animé.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

2 Chemin des Douves Parc de la mairie

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire



Among the summer events on offer in Mervent this year, discover the lively semi-nightly farmers’ market

Entre los eventos estivales que se ofrecen este año en Mervent, descubra el animado mercado agrícola semi-noche

Zu den Sommeranimationen, die in diesem Sommer in Mervent angeboten werden, gehört der halbnächtliche, lebhafte Bauernmarkt

Mise à jour le 2023-07-08 par Vendée Expansion