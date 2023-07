SPECTACLE ÉQUESTRE – CADENC’ÉQUESTRE 2 Chemin des Douves Mervent, 21 juillet 2023, Mervent.

Mervent,Vendée

Parmi les animations estivales proposées à Mervent cet été, venez assister aux spectacles équestres proposés par Candenc’Équestre !.

2023-07-21

2 Chemin des Douves Parc de la mairie

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire



One of the summer events in Mervent this year will be the horse shows put on by Candenc’Équestre!

Una de las atracciones del verano en Mervent este año son los espectáculos ecuestres organizados por Candenc’Équestre

Zu den Sommeranimationen, die in diesem Sommer in Mervent angeboten werden, gehören auch die von Candenc’Équestre angebotenen Pferdeshows!

Mise à jour le 2023-07-08 par Vendée Expansion