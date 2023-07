SOIRÉE KARAOKÉ 2 Chemin des Douves Mervent, 18 juillet 2023, Mervent.

Mervent,Vendée

Parmi les animations estivales proposées à Mervent cet été, venez particper à la soirée karaoké « Mervent à son incroyable talent ».

2023-07-18

2 Chemin des Douves Parc de la mairie

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire



Among the summer events offered in Mervent this summer, come and take part in the « Mervent à son incroyable talent » karaoke evening

Entre los eventos estivales que se ofrecen en Mervent este verano, venga a participar en la velada de karaoke « Mervent à son incroyable talent »

Zu den Sommeranimationen, die in diesem Sommer in Mervent angeboten werden, gehört auch der Karaoke-Abend « Mervent à son incroyable talent »

