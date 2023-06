LES JEUDIS DE LA ROQUE 2 chemin de Saint Mathieu Fontanès, 3 août 2023, Fontanès.

Fontanès,Hérault

Les Jeudis de La Roque !

Pour cette nouvelle édition des Jeudis de La Roque, nous vous donnons 5 rendez-vous dont 1 pour l’incontournable Fête de la Musique !

Nous vous accueillons dès 19h pour vivre des expériences uniques et conviviales autour du vin, de la nature, de la musique et des plats préparés par nos traiteurs..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . EUR.

2 chemin de Saint Mathieu

Fontanès 34270 Hérault Occitanie



Les Jeudis de La Roque!

For this new edition of Les Jeudis de La Roque, we’re giving you 5 dates, including 1 for the inevitable Fête de la Musique!

We look forward to welcoming you from 7pm to enjoy unique and convivial experiences based on wine, nature, music and dishes prepared by our caterers.

Los jueves en La Roque

Para esta nueva edición de Les Jeudis de La Roque, le proponemos 5 citas, ¡una de las cuales es para la inevitable Fête de la Musique!

Le damos la bienvenida a partir de las 19:00 para disfrutar de experiencias únicas y de convivencia en torno al vino, la naturaleza, la música y los platos preparados por nuestros restauradores.

Les Jeudis de La Roque!

Für diese neue Ausgabe der Jeudis de La Roque bieten wir Ihnen 5 Termine, davon 1 für die unumgängliche Fête de la Musique!

Wir heißen Sie ab 19 Uhr willkommen, um einzigartige und gesellige Erlebnisse rund um Wein, Natur, Musik und die von unseren Caterern zubereiteten Speisen zu genießen.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT DU GRAND PIC ST LOUP