VISITE COMMENTÉE DE L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE « LES LUMIÈRES DE LA MINE » 2 Chemin de Saint-Martin Le Bousquet-d’Orb, 22 septembre 2023, Le Bousquet-d'Orb.

Le Bousquet-d’Orb,Hérault

Dans cet espace muséographique, une collection de lampes de mineurs mises à disposition par le collectionneur Philippe Estang. De nombreux objets de la mine du 18ème siècle à nos jours, des panneaux composés de textes, photographies et reproductions de cartes postales anciennes relatent l’histoire de l’exploitation du charbon dans le bassin de Graissessac, depuis les premières concessions minières.

2023-09-22 14:00:00 fin : 2023-09-22 . .

2 Chemin de Saint-Martin

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie



In this museographic space, a collection of miners’ lamps made available by the collector Philippe Estang. Numerous objects of the mine from the 18th century to the present day, panels composed of texts, photographs and reproductions of old postcards tell the story of the exploitation of coal in the Graissessac basin, since the first mining concessions

El museo alberga una colección de lámparas mineras donadas por el coleccionista Philippe Estang. Numerosos objetos mineros, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, y paneles con textos, fotografías y reproducciones de postales antiguas cuentan la historia de la minería del carbón en la cuenca de Graissessac, desde las primeras concesiones mineras

In diesem Museumsbereich befindet sich eine Sammlung von Bergmannslampen, die der Sammler Philippe Estang zur Verfügung gestellt hat. Zahlreiche Gegenstände aus dem Bergbau vom 18. Jahrhundert bis heute, aus Texten, Fotografien und Reproduktionen alter Postkarten bestehende Tafeln erzählen die Geschichte des Kohleabbaus im Becken von Graissessac seit den ersten Bergbaukonzessionen

