Vivez la Coupe du Monde de Rugby au Château de Malherbes 2 Chemin de Malherbes Latresne, 14 septembre 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Réunissons nous tous derrière le XV de France et partageons ce moment dans une atmosphère décontractée et conviviale ! Notre vignoble vous ouvre ses portes pour deux soirées mémorables où vous pourrez regarder les matchs en direct sur un grand écran. Les vins du Château de Malherbes, de la charcuterie, et du fromage seront en vente pour accompagner ce moment. Laissez-vous emporter par l’ambiance chaleureuse du Château de Malherbes. Nous avons hâte de partager ce moment avec vous. Nous vous attendons dès 19 h 30 pour partager une ambiance conviviale. Terrasse panoramique, canapés, tables, venez découvrir l’énergie d’un lieu, d’un vin, et d’un moment. Entrée libre, sans réservation requise..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 . EUR.

2 Chemin de Malherbes Château de Malherbes

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let’s all get behind the XV de France and share this moment in a relaxed and friendly atmosphere! Our vineyard opens its doors to you for two memorable evenings where you can watch the matches live on a big screen. Château de Malherbes wines, charcuterie and cheese will be on sale to accompany the evening. Let yourself be carried away by the warm atmosphere of Château de Malherbes. We look forward to sharing this moment with you. We look forward to welcoming you at 7:30 p.m. to share a convivial atmosphere. Panoramic terrace, sofas, tables, come and discover the energy of a place, a wine, and a moment. Admission free, no reservation required.

Apoyemos todos a la selección francesa y compartamos este momento en un ambiente distendido y cordial Nuestro viñedo le abre sus puertas para dos veladas inolvidables en las que podrá ver los partidos en directo en una pantalla gigante. Los vinos, embutidos y quesos del Château de Malherbes estarán a la venta para acompañar la velada. Déjese llevar por el cálido ambiente del Château de Malherbes. Estaremos encantados de compartir este momento con usted. Le esperamos a partir de las 19.30 h para una velada de convivencia. Terraza panorámica, sofás, mesas, venga a descubrir la energía de un lugar, un vino y un momento. Entrada gratuita, no es necesario reservar.

Lassen Sie uns alle hinter der XV de France versammeln und diesen Moment in einer entspannten und geselligen Atmosphäre teilen! Unser Weingut öffnet seine Türen für zwei unvergessliche Abende, an denen Sie die Spiele live auf einer großen Leinwand verfolgen können. Die Weine des Château de Malherbes, Wurstwaren und Käse werden zum Verkauf angeboten, um diesen Moment zu begleiten. Lassen Sie sich von der herzlichen Atmosphäre des Château de Malherbes mitreißen. Wir freuen uns darauf, diesen Moment mit Ihnen zu teilen. Wir erwarten Sie ab 19.30 Uhr, um mit Ihnen eine gesellige Atmosphäre zu teilen. Panoramaterrasse, Sofas, Tische, entdecken Sie die Energie eines Ortes, eines Weins und eines Augenblicks. Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich.

