DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE – CHATEAU LE BOUCHAT ALAUX 2 Chemin de Malasang Pennautier, 1 octobre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Bienvenue dans les fermes de la Montagne noire !

Les chais de vinification du Château Le Bouchat sont situés au

domaine de la Tuilerie à Pennautier, sur les premiers contreforts de la Montagne Noire, aux portes de la cité de Carcassonne. La visite se déroulant pendant les vendanges, vous serez les témoins privilégiés du travail des vignerons.

Horaires visites :

10 h ; 11 h ; 14 h 30 ; 15 h 30 ; 16 h 30.

Dégustation des vins du domaine, blancs, rosés, rouges,

Cabardès, Minervois et autres vins de cépages…

Vous découvrirez la richesse aromatique et la complexité des grands vins du domaine. Jean-Louis et Florence Alaux proposeront toute la journée une dégustation gourmande composée de

volailles, charcuteries et fromages qui vous permettra de découvrir de nouvelles alliances entre mets et vins.

Repas de 12h à 15h

Menu à 28 € sur réservation – salles climatisées –

Mises en bouche ; Tourte aux champignons et fromage, salade verte croûtons et raisins ; Daube de joue de porc aux

épices, pommes de terre gratinées à la béchamel, tomate cerise confite ; assiette de fromage ; flan pâtissier maison,

crème fouettée ; café accompagné de sa verrine mousse nougat, coulis de framboises. Vins cachetés compris.

Menu enfant : 12 €.

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

2 Chemin de Malasang La Tuilerie

Pennautier 11610 Aude Occitanie



Welcome to the farms of the Montagne Noire!

Château Le Bouchat’s vinification cellars are located at the

domaine de la Tuilerie in Pennautier, in the foothills of the Montagne Noire, just outside the city of Carcassonne. As the tour takes place during the grape harvest, you’ll be privileged witnesses to the work of the winemakers.

Tour times :

10 am; 11 am; 2:30 pm; 3:30 pm; 4:30 pm.

Tasting of estate wines, whites, rosés and reds,

Cabardès, Minervois and other varietal wines…

Discover the aromatic richness and complexity of the estate’s great wines. All day long, Jean-Louis and Florence Alaux will be offering a gourmet tasting session featuring

poultry, charcuterie and cheeses to discover new combinations of food and wine.

Lunch from 12pm to 3pm

Menu at 28? on reservation – air-conditioned dining rooms

Mouth-watering appetizers; Mushroom and cheese pie, green salad with croutons and grapes; Pork cheek stew with spices

potatoes au gratin with béchamel sauce, cherry tomato confit; cheese platter; homemade custard flan,

whipped cream; coffee with nougat mousse verrine, raspberry coulis. Sealed wines included.

Children’s menu: 12 ?

¡Bienvenido a las granjas de la Montaña Negra!

Las bodegas de vinificación del Château Le Bouchat se encuentran en el

domaine de la Tuilerie en Pennautier, en las estribaciones de la Montaña Negra, a las afueras de Carcasona. Como la visita tiene lugar durante la vendimia, podrá presenciar de primera mano el trabajo de los viticultores.

Horarios :

10.00 h; 11.00 h; 14.30 h; 15.30 h; 16.30 h.

Degustación de los vinos blancos, rosados y tintos de la propiedad,

Cabardès, Minervois y otros vinos varietales…

Descubra la riqueza aromática y la complejidad de los grandes vinos de la propiedad. Durante todo el día, Jean-Louis y Florence Alaux ofrecerán una degustación gastronómica a base de

aves, embutidos y quesos para descubrir nuevas combinaciones de comida y vino.

Almuerzo de 12h a 15h

Menú a 28? previa reserva – salas climatizadas

Entrantes apetitosos; Pastel de setas y queso, ensalada verde con picatostes y uvas; Carrillada de cerdo estofada con especias

patatas gratinadas con bechamel, tomates cherry confitados; tabla de quesos; flan casero de natillas

nata montada; café con mousse de turrón y coulis de frambuesa. Vinos sellados incluidos.

Menú infantil: 12?

Willkommen auf den Bauernhöfen der Montagne noire!

Die Weinkeller des Château Le Bouchat befinden sich auf der

domaine de la Tuilerie in Pennautier, auf den ersten Ausläufern der Montagne Noire, vor den Toren der Stadt Carcassonne. Da die Besichtigung während der Weinlese stattfindet, werden Sie privilegierte Zeugen der Arbeit der Weinbauern.

Öffnungszeiten der Besichtigungen :

10.00 Uhr; 11.00 Uhr; 14.30 Uhr; 15.30 Uhr; 16.30 Uhr.

Verkostung der Weine des Weinguts, Weiß-, Rosé- und Rotweine,

Cabardès, Minervois und andere Rebsortenweine…

Sie werden den aromatischen Reichtum und die Komplexität der großen Weine des Weinguts entdecken. Jean-Louis und Florence Alaux bieten den ganzen Tag über eine Feinschmeckerverkostung an, die aus folgenden Produkten besteht

geflügel, Wurstwaren und Käse an, bei der Sie neue Kombinationen zwischen Speisen und Weinen entdecken können.

Mahlzeiten von 12 Uhr bis 15 Uhr

Menü zu 28 ? auf Reservierung – klimatisierte Räume –

Appetithäppchen; Pilz-Käse-Torte, grüner Salat mit Croutons und Weintrauben; Schweinebacken-Daube mit Gewürzen

gewürzen, Kartoffeln mit Bechamel überbacken, kandierte Kirschtomaten; Käseteller; hausgemachter Pudding,

schlagsahne; Kaffee mit Verrine aus Nougatmousse und Himbeercoulis. Versteckte Weine inbegriffen.

Kindermenü: 12 ?

