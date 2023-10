Marché de Noël de Plaine 2 chemin de la roche Plaine, 3 décembre 2023, Plaine.

Plaine,Bas-Rhin

Profitez du Marché de Noël de Plaine avec au programme : exposants, animations, spectacle, vente de sapins, petite restauration, buvette.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

2 chemin de la roche

Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est



Enjoy the Plaine Christmas Market with exhibitors, entertainment, Christmas tree sales, snacks and refreshments

Disfrute del mercado navideño de Plaine con expositores, espectáculos, venta de árboles de Navidad, aperitivos y refrescos

Genießen Sie den Weihnachtsmarkt in Plaine mit folgendem Programm: Aussteller, Animationen, Aufführungen, Baumverkauf, kleine Speisen und Getränke

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche