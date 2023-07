Gaec du Mont Fosse- Produits laitiers frais bio 2, chemin de la prairie Rouvroy-sur-Audry, 12 juillet 2023, Rouvroy-sur-Audry.

Rouvroy-sur-Audry,Ardennes

Située à Rouvroy-sur-Audry au cœur de la Thiérache Ardennaise, la GAEC du Mont Fosse vous propose une large gamme de produits laitiers BIO: Yaourts aux fruits, aromatisés, nature, lait, crème, beurre, faisselle. Vente à la ferme du mardi au jeudi de 8h à 12h, vente sur les marchés de Charleville Mézières, Launois sur Vence, Renwez.Possibilité de téléphoner avant pour passer une commande..

2, chemin de la prairie

Rouvroy-sur-Audry 08150 Ardennes Grand Est



Located in Rouvroy-sur-Audry in the heart of the Thiérache Ardennaise, the GAEC du Mont Fosse offers a wide range of organic dairy products: fruit yoghurts, flavoured, plain, milk, cream, butter, and tableware. Sale at the farm from Tuesday to Thursday from 8am to 12pm, sale on the markets of Charleville Mézières, Launois sur Vence, Renwez.possibility to phone beforehand to place an order.

Situado en Rouvroy-sur-Audry, en el corazón de la Thiérache Ardennaise, el GAEC du Mont Fosse ofrece una amplia gama de productos lácteos ecológicos: yogures de frutas, yogures aromatizados, yogures naturales, leche, nata, mantequilla, faisselle. Venta en la granja de martes a jueves de 8 a 12 horas, venta en los mercados de Charleville Mézières, Launois sur Vence, Renwez.

Die GAEC du Mont Fosse liegt in Rouvroy-sur-Audry im Herzen der Thiérache Ardenne und bietet Ihnen eine breite Palette an Bio-Milchprodukten: Fruchtjoghurt, aromatisierten Joghurt, Naturjoghurt, Milch, Sahne, Butter, Fuselle. Verkauf ab Hof dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr, Verkauf auf den Märkten von Charleville Mézières, Launois sur Vence, Renwez, Möglichkeit, vorher anzurufen, um eine Bestellung aufzugeben.

