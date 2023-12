Conférence « A la découverte du peintre Fernando Botero » 2 Chemin de la Glacière Barbentane, 1 décembre 2023, Barbentane.

Barbentane,Bouches-du-Rhône

Conférence « A la découverte du peintre Fernando Botero » à la Médiathèque de Barbentane..

2023-12-07 18:00:00 fin : 2023-12-07 . .

2 Chemin de la Glacière Médiathèque de Barbentane

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference « Discovering the painter Fernando Botero » at the Médiathèque de Barbentane.

Conferencia « Descubrir al pintor Fernando Botero » en la Médiathèque de Barbentane.

Vortrag « A la découverte du peintre Fernando Botero » in der Mediathek von Barbentane.

