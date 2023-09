Automne musical – Douceur et passion 2 Chemin de Croignon Camarsac, 28 octobre 2023, Camarsac.

Camarsac,Gironde

Dans le cadre du festival Automne musical, la Communauté de communes des Coteaux bordelais vous propose un concert de musique classique au sein de l’église de Camarsac. Un trio de musiciens de talent animé par la même passion vous présentera un florilège de mélodies de chambre. Vous pourrez écouter jouer Ulysse ARAGAU au violoncelle, Fabien BOUDOT au violon et Jonathan RASPIENGEAS au piano. Entrée libre, sans réservation..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 22:30:00. EUR.

2 Chemin de Croignon Eglise Saint-Saturnin

Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Automne musical festival, the Communauté de communes des Coteaux bordelais is offering a classical music concert at Camarsac church. A trio of talented musicians driven by the same passion will present an anthology of chamber melodies. You’ll hear Ulysse ARAGAU on cello, Fabien BOUDOT on violin and Jonathan RASPIENGEAS on piano. Free admission, no reservations required.

En el marco del festival musical de Automne, la Communauté de communes des Coteaux bordelais ofrece un concierto de música clásica en la iglesia de Camarsac. Un trío de músicos de talento movidos por la misma pasión presentarán una selección de melodías de cámara. Podrá escuchar a Ulysse ARAGAU al violonchelo, Fabien BOUDOT al violín y Jonathan RASPIENGEAS al piano. Entrada gratuita, no es necesario reservar.

Im Rahmen des Festivals Automne musical (Musikherbst) bietet Ihnen der Gemeindeverband Coteaux bordelais ein klassisches Konzert in der Kirche von Camarsac an. Ein Trio aus talentierten Musikern, die von derselben Leidenschaft angetrieben werden, wird Ihnen eine Auswahl an Kammermelodien präsentieren. Sie können Ulysse ARAGAU am Cello, Fabien BOUDOT an der Violine und Jonathan RASPIENGEAS am Klavier spielen hören. Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich.

