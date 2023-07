Randonnée l’étoile de la Madeleine 2 chemin d’Arnon Laprugne, 22 juillet 2023, Laprugne.

Laprugne,Allier

Randonnée pédestre en Etoile dans les Monts de la Madeleine avec plusieurs départs de villages reliés au site de la Madeleine de la Chalme par des chemins millénaires (destination jusqu’en 1761 d’un ancien pèlerinage éponyme).

2023-07-22 08:00:00 fin : 2023-07-22 12:00:00. .

2 chemin d’Arnon Lieu dit La Croix Golliard

Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Etoile hiking trail in the Monts de la Madeleine, with several departures from villages linked to the Madeleine de la Chalme site by ancient paths (the destination of an ancient pilgrimage of the same name until 1761)

Ruta de senderismo de la Etoile en los Montes de la Madeleine, con varios pueblos unidos al emplazamiento de la Madeleine de la Chalme por antiguos senderos (destino de una antigua peregrinación del mismo nombre hasta 1761)

Sternwanderung in den Monts de la Madeleine mit mehreren Abfahrten aus Dörfern, die über tausendjährige Wege mit der Stätte der Madeleine de la Chalme verbunden sind (bis 1761 Ziel einer alten gleichnamigen Pilgerfahrt)

Mise à jour le 2023-07-11 par Vichy Destinations