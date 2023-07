Les perm’apéro 2 Chaumont Chéniers, 27 avril 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

LE DOMAINE DES ALTERNATIVES

Un temps d’échange autour de la permaculture et des enjeux de société autour d’un verre dans notre bar associatif. Événement gratuit.

Pour + d’info : 05 44 30 42 25.

2023-04-27 fin : 2023-04-27 20:00:00. EUR.

2 Chaumont Le domaine des alternatives

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A time to exchange ideas about permaculture and social issues over a drink in our association bar. Free event.

For more info: 05 44 30 42 25

Un momento para debatir sobre permacultura y cuestiones sociales tomando una copa en nuestro bar comunitario. Evento gratuito.

Más información: 05 44 30 42 25

DER BEREICH DER ALTERNATIVEN

Zeit für einen Austausch über Permakultur und gesellschaftliche Herausforderungen bei einem Getränk in unserer Vereinsbar. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Für weitere Informationen: 05 44 30 42 25

