TERRAIN DES SERRES – Présentation du projet immobilier 2 Boulevard Wilson Dinard, jeudi 25 janvier 2024.

Dinard Ille-et-Vilaine

Rencontre-réunion publique

jeudi 25 janvier – 19H00

Palais des Arts et du Festival- Le Balneum

Le projet porté par La Rance est situé sur l’ancien terrain des serres communales, à proximité du nouveau quartier Newquay et porte sur la réalisation de 70 logements (50 appartements du T2 au T4 et 20 maisons du T3 au T5) vendus via le dispositif BRS (Bail Réel Solidaire).

Jeudi 25 Janvier se tiendra une réunion publique de présentation du projet immobilier du terrain des serres par La Rance et des modalités de sa commercialisation.

L’objet de la réunion est de présenter le futur programme, les modalités de sa commercialisation et le dispositif du BRS qui permet de distinguer le foncier du bâti et de faciliter ainsi l’accès a` la propriété a` un coût beaucoup plus attractif que le prix du marché. Cette opération représente la concrétisation d’un des engagements forts de l’équipe municipale : créer un véritable quartier d’habitations principales permettant de faire revenir les jeunes familles et actifs en centre-ville et de rétablir ainsi l’équilibre démographique.

2 Boulevard Wilson

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



