Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 . La compagnie le Bruit qui Court vient présenter, bénévolement « Venise sous la neige ». Une pièce drôle et joyeuse au profit de notre Club Cœur et Santé Dinard St Malo. Entrainée par Christophe, avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive à un dîner « entre amis » où elle ne connaît personne. Comme elle ne desserre pas les dents, on la prend pour une étrangère. Patricia ne résiste pas au plaisir d’entretenir le quiproquo… avec Laurence Blondel, Stéphane Dartige du Fournet, Gwenola Lobry et Laurent Vouin. Mise en scène: Vincent Barbier. Régie: Rémi Blondel vendredi 19 janvier – 20h30

dimanche 21 janvier – 14h30 Réservation sur www.billetweb.fr .

2 Boulevard Wilson Palais des Arts et du Festival

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

