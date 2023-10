Journées nationales de l’Architecture 2 Boulevard Théodore Thurner Marseille 6e Arrondissement, 13 octobre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Ces journées ont pour objectif de faire (re)découvrir au grand public l’architecture et ses métiers, qu’il s’agisse de grands projets emblématiques ou de constructions du quotidien..

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

2 Boulevard Théodore Thurner MAV PACA et différents lieux à Marseille

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The aim of these days is to make the general public (re)discover architecture and its professions, whether it be large emblematic projects or everyday buildings.

El objetivo de estas jornadas es brindar al público la oportunidad de (re)descubrir la arquitectura y sus profesiones, desde los grandes proyectos emblemáticos hasta los edificios cotidianos.

Ziel dieser Tage ist es, der breiten Öffentlichkeit die Architektur und ihre Berufe (wieder) näher zu bringen, egal ob es sich um symbolträchtige Großprojekte oder um Bauwerke des Alltags handelt.

Mise à jour le 2023-10-05 par Ville de Marseille