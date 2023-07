Visite curieuse dans la ville : De l’origine du Pic du Midi aux thermes de Bagnères 2 boulevard Rolland Castells Bagnères-de-Bigorre, 29 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

La Société Ramond organise une visite de Bagnères-de-Bigorre

CURIEUSE VISITE CURIEUSE

Laissez-vous conter Bagnères-de-Bigorre et les quelques grandes figures qui, de l’origine du Pyrénéisme à nos jours, ont marqué la ville au fil des décennies, de leurs travaux scientifiques. Il sera, bien sûr, question de l’Observatoire du Pic du Midi, mais pas seulement, ainsi préparez-vous à entendre parler de culture de pomme de terre et de cures thermales qui vous redonnent la patate !

Intervenants : Sonia Moussay (historienne), Fabrice Guérin (comédien) et Francis Beigbeder (ingénieur de recherche).

2023-07-29 14:00:00 fin : 2023-07-29 16:00:00. .

2 boulevard Rolland Castells BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Société Ramond organizes a tour of Bagnères-de-Bigorre

CURIOUS TOUR CURIOUS TOUR

Let us tell you all about Bagnères-de-Bigorre and some of the great figures who, from the origins of Pyreneanism to the present day, have left their mark on the town over the decades with their scientific work. We’ll be talking about the Pic du Midi Observatory, of course, but that’s not all: get ready to hear about potato cultivation and spa treatments that’ll give you a new lease on life!

Speakers: Sonia Moussay (historian), Fabrice Guérin (actor) and Francis Beigbeder (research engineer)

La Sociedad Ramond organiza una visita a Bagnères-de-Bigorre

VISITA CURIOSA

Déjenos contarle todo sobre Bagnères-de-Bigorre y las grandes figuras que, desde los orígenes del pirineísmo hasta nuestros días, han dejado su huella en la ciudad a lo largo de las décadas con sus trabajos científicos. Hablaremos, por supuesto, del Observatorio del Pic du Midi, pero eso no es todo, así que prepárese para oír hablar del cultivo de la patata y de los tratamientos termales que le harán renacer

Ponentes: Sonia Moussay (historiadora), Fabrice Guérin (actor) y Francis Beigbeder (ingeniero de investigación)

Die Ramond-Gesellschaft organisiert einen Besuch in Bagnères-de-Bigorre

NEUGIERIGE BESICHTIGUNG

Lassen Sie sich Bagnères-de-Bigorre und die wenigen großen Persönlichkeiten erzählen, die von den Anfängen des Pyrenäismus bis heute die Stadt im Laufe der Jahrzehnte mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten geprägt haben. Natürlich geht es um das Observatorium auf dem Pic du Midi, aber nicht nur: Bereiten Sie sich darauf vor, vom Kartoffelanbau und von Thermalkuren zu hören, die Ihnen die Kartoffel zurückgeben!

Rednerinnen und Redner: Sonia Moussay (Historikerin), Fabrice Guérin (Schauspieler) und Francis Beigbeder (Forschungsingenieur)

Mise à jour le 2023-07-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65