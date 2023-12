Lecture musicale de Marie Nimier et Karinn Helbert 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Lecture musicale de Marie Nimier et Karinn Helbert 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers, 9 février 2024, Nevers. Nevers Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:30:00

fin : 2024-02-09 . Prochain rendez-vous de Tandem vendredi 9 et samedi 10 février pour un Chapitre d’hiver plein de promesses chaleureuses. Côté jeunesse, nous retrouverons Pauline Sauveur, Coline Pierré et Charlotte des Ligneris, trois autrices déjà venues dans la Nièvre (Imphy) en 2023 dans le cadre d’une série d’ateliers financés par la DRAC Bourgogne Franche-Comté. Elles animeront des ateliers d’illustration et d’écriture. Côté adulte, il y aura deux tandems féminins : Véronique Ovaldé & Maëva Le Berre pour une lecture musicale, Agnès Desarthe & Louise Hakim pour une lecture dansée. Et s’ajouteront une rencontre avec Coline Pierré et une conférence d’Alexandre Gefen le 10 février. – Vendredi 9 Février à 18h30 : En partenariat avec la Librairie Le Cyprès chez Quille.s (en face de la librairie), rencontre avec Coline Pierré en présence de Charlotte des Ligneris et Pauline Sauveur.

Les trois invitées du programme jeunesse évoqueront le projet mené à Imphy en 2023.

Au-delà de ce travail de médiation culturelle mené à 6 mains, Coline Pierré, invitée par la librairie Le Cyprès, évoquera son dernier roman adulte Pourquoi pas la vie.

Gratuit, sur inscription. Durée : 1h. – Samedi 10 février à 16h au Théâtre municipal, lecture musicale « Fille en colère sur un banc de pierre » avec Véronique Ovaldé (auteure) et Maëva Le Berre (violonniste). Durée : 1h.

– Tarifs tandem Ovaldé : plein : 12€ / réduit : 10€

– Tarif « Duo de tandems » (Ovaldé + Desarthe ): plein : 20€ / réduit : 15€ – Samedi 10 Février à 19h au Théâtre municipal, lecture dansée « Le Château des Rentiers » avec Agnès Desarthe et Louise Hakim.

Rue du Château des Rentiers, 13eme arrondissement de Paris : c’est là que se trouve une tour impersonnelle et peuplée d’habitants tout sauf riches. Là vivaient les grands-parents de la narratrice, Juifs originaires d’Europe centrale, et leur phalanstère, point de départ d’une réflexion superbement libre sur la beauté de ceux qu’on nomme les «vieux» et sur le fait de vieillir soi-même. Ce récit, en forme de déambulation toute personnelle, est à l’image de son autrice: aussi drôle,lumineux que surprenant.

Durée : 1h.

– Tarifs tandem Desarthe : plein: 12€ / réduit : 10€

– Tarifs : « Duo de tandems » (Ovaldé + Desarthe) : plein: 20€ / réduit: 15€ – Samedi 10 Février à 17h30 au Palais ducal : Conférence d’Alexandre Gefen

« Où va la littérature aujourd’hui ? » Alexandre Gefen est critique littéraire et directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de « Réparer la vie. La littérature au 21ème siècle ».

Durée : 1h.

Entrée libre dans la limite des places disponibles Réservations sur www.tandemnevers.fr EUR.

2 Boulevard Pierre de Coubertin La Maison

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-19 par OT NEVERS Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Code postal 58000 Lieu 2 Boulevard Pierre de Coubertin Adresse 2 Boulevard Pierre de Coubertin La Maison Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Latitude 46.9862502 Longitude 3.16052327 latitude longitude 46.9862502;3.16052327

2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/