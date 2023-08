JEP 2023 – CHÂTEAU DE PENNAUTIER 2 Boulevard Pasteur Pennautier, 16 septembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le château de Pennautier vous ouvre ses portes…

Surnommé le « Petit Versailles du Languedoc » par la Gazette des Beaux Arts, ce magnifique ensemble classique unique en Occitanie se trouve à seulement 3 km de la Cité de Carcassonne et du Canal du Midi.

Venez découvrir cette somptueuse demeure, construite à partir de 1620 par Bernard Reich de Pennautier, trésorier de l’état du Languedoc. En 1622, il accueillit le roi Louis XIII qui lui offrit son mobilier de voyage, désormais classé au titre des Monuments historiques.

En 1650, l’architecte de Versailles, Le Vau, l’agrandit, tandis que le célèbre paysagiste Le Nôtre dessina le parc à la même époque.

Le château de Pennautier est également un vignoble, dont les vins furent les premiers à être servis aux officiers du roi en 1701.

Au fil des siècles, la famille a enrichi le château avec des objets d’art, une collection de tableaux, et bien d’autres trésors. Entièrement rénové en 2009 par la Xe génération, Nicolas et Miren de Lorgeril, ils en ont fait un lieu oenotouristique incontournable de la région, doté d’un chai moderne, d’un restaurant, d’une boutique et de plus de 150 hectares de vignes.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, les visiteurs auront la chance de bénéficier de visites guidées, animées par les propriétaires eux-mêmes.

Gratuit pour les moins de 10 ans. 7 € pour les plus de 10 ans. Sur inscription..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 10:30:00. EUR.

2 Boulevard Pasteur

Pennautier 11610 Aude Occitanie



On the occasion of the European Heritage Days, the Château de Pennautier opens its doors to you…

Nicknamed the « Little Versailles of Languedoc » by the « Gazette des Beaux Arts », this magnificent classical ensemble is unique in Occitanie, just 3 km from the Cité de Carcassonne and the Canal du Midi.

Come and discover this sumptuous residence, built from 1620 onwards by Bernard Reich de Pennautier, treasurer of the Languedoc state. In 1622, he welcomed King Louis XIII, who presented him with his travel furniture, now listed as a Monument Historique.

In 1650, the architect of Versailles, Le Vau, enlarged it, while the famous landscape gardener Le Nôtre designed the park at the same time.

Château de Pennautier is also a vineyard, whose wines were the first to be served to the King’s officers in 1701.

Over the centuries, the family has enriched the château with objets d’art, a collection of paintings and many other treasures. Completely renovated in 2009 by the 10th generation, Nicolas and Miren de Lorgeril, they have turned it into one of the region’s leading wine tourism sites, with a modern winery, restaurant, boutique and over 150 hectares of vines.

During the European Heritage Days, visitors will have the chance to enjoy guided tours, led by the owners themselves.

Free for under-10s. 7? for over-10s. Registration required.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el castillo de Pennautier le abre sus puertas…

Apodado el « Pequeño Versalles de Languedoc » por la Gazette des Beaux Arts, este magnífico conjunto clásico es único en Occitanie y se encuentra a sólo 3 km de la Cité de Carcassonne y del Canal du Midi.

Venga a descubrir esta suntuosa residencia, construida a partir de 1620 por Bernard Reich de Pennautier, tesorero del Estado de Languedoc. En 1622, recibió al rey Luis XIII, que le regaló su mobiliario de viaje, hoy declarado Monumento Histórico.

En 1650, el arquitecto de Versalles, Le Vau, lo amplió, mientras que el famoso paisajista Le Nôtre diseñó el parque por la misma época.

El Château de Pennautier es también un viñedo, cuyos vinos fueron los primeros en servirse a los oficiales del Rey en 1701.

A lo largo de los siglos, la familia ha enriquecido el castillo con objetos de arte, una colección de cuadros y muchos otros tesoros. Completamente renovado en 2009 por la 10ª generación, Nicolas y Miren de Lorgeril, lo han convertido en un destino enoturístico ineludible de la región, con una moderna bodega, restaurante, tienda y más de 150 hectáreas de viñedos.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de visitas guiadas dirigidas por los propios propietarios.

Gratis para menores de 10 años. 7? para mayores de 10 años. Inscripción obligatoria.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Schloss von Pennautier seine Türen für Sie…

Dieses wunderschöne klassische Ensemble, das von der Gazette des Beaux Arts als « Petit Versailles du Languedoc » bezeichnet wurde, ist einzigartig in Okzitanien und befindet sich nur 3 km von der Cité de Carcassonne und dem Canal du Midi entfernt.

Entdecken Sie dieses prächtige Herrenhaus, das ab 1620 von Bernard Reich de Pennautier, dem Schatzmeister des Staates Languedoc, erbaut wurde. Im Jahr 1622 empfing er König Ludwig XIII., der ihm seine Reisemöbel schenkte, die nun unter Denkmalschutz stehen.

Im Jahr 1650 wurde es von Le Vau, dem Architekten von Versailles, erweitert, während der berühmte Landschaftsarchitekt Le Nôtre zur gleichen Zeit den Park entwarf.

Das Schloss Pennautier ist auch ein Weingut, dessen Weine 1701 als erste an die Offiziere des Königs ausgeschenkt wurden.

Im Laufe der Jahrhunderte hat die Familie das Schloss mit Kunstgegenständen, einer Gemäldesammlung und vielen anderen Schätzen bereichert. Generation, Nicolas und Miren de Lorgeril, wurde es 2009 vollständig renoviert und zu einem unumgänglichen Ort für Weintourismus in der Region gemacht. Es verfügt über einen modernen Weinkeller, ein Restaurant, eine Boutique und mehr als 150 Hektar Weinberge.

Während der Europäischen Tage des Kulturerbes haben Besucher die Chance, an geführten Besichtigungen teilzunehmen, die von den Eigentümern selbst geleitet werden.

Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren. 7 ? für Kinder über 10 Jahren. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-17 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme