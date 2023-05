RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2 Boulevard Pasteur, 2 juin 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Venez visiter le Parc du Château de Pennautier. Dessiné à la française par Le Nôtre, paysagiste du Château de Versailles, au 17ème siècle, il est classé Jardin Remarquable en 2018.

Partez à la rencontre des ses espèces rares et fleuries, de ses cèdres du Liban bicentenaires, de sa vigne de Chardonnay..!

Accès visite libre de 10h à 17h..

2023-06-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-02 17:00:00. .

2 Boulevard Pasteur

Pennautier 11610 Aude Occitanie



Come and visit the Parc du Château de Pennautier. Designed in the French style by Le Nôtre, landscape gardener of the Château de Versailles, in the 17th century, it was classified as a Jardin Remarquable in 2018.

Come and discover its rare flowering species, its two-hundred-year-old cedars of Lebanon, its Chardonnay vineyard…!

Open from 10am to 5pm.

Ven a visitar el parque del castillo de Pennautier. Diseñado al estilo francés por Le Nôtre, paisajista del castillo de Versalles, en el siglo XVII, fue clasificado como Jardín Notable en 2018.

¡Venga a descubrir sus raras especies florales, sus cedros del Líbano bicentenarios y sus vides de Chardonnay…!

Entrada gratuita de 10:00 a 17:00.

Besuchen Sie den Park des Schlosses von Pennautier. Er wurde von Le Nôtre, dem Landschaftsarchitekten des Schlosses Versailles, im 17. Jahrhundert im französischen Stil entworfen und wurde 2018 zum Jardin Remarquable erklärt.

Entdecken Sie die seltenen und blühenden Arten, die 200 Jahre alten Libanonzedern und die Chardonnay-Reben…!

Freie Besichtigung von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-26 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme