CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES 2 boulevard Pasteur, 9 avril 2023, Pennautier.

Pour la 13ème année consécutive, le Château de Pennautier, organise sa fameuse chasse aux œufs de Pâques de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h !

Plus de 5000 œufs à trouver dans le parc et les vignes du Château, pour le bonheur des petits et des grands !

Jeux pour les enfants (et les grands…) : jeu de piste, mikado géant, trampoline, courses en sac, espace bébé…

Un salon de thé permettra à chacun de profiter de ce moment de détente, sur la terrasse, dans l’orangerie, ou dans le parc, autour d’une boisson et d’une douceur.

Une grande tombola sera organisée avec un tirage après l’évènement.

Tarif : 6 euros par personne

Places limitées, billetterie en ligne..

2023-04-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-09 12:00:00. EUR.

2 boulevard Pasteur

Pennautier 11610 Aude Occitanie



For the 13th consecutive year, the Château de Pennautier is organizing its famous Easter egg hunt from 10 am to 12 pm and from 2 pm to 5 pm!

More than 5000 eggs to find in the park and vineyards of the Château, for the happiness of children and adults!

Games for children (and adults?): treasure hunt, giant mikado, trampoline, sack races, baby area?

A tea room will allow everyone to enjoy this moment of relaxation, on the terrace, in the orangery, or in the park, around a drink and a sweet.

A big tombola will be organized with a draw after the event.

Price : 6 euros per person

Limited places, online ticketing.

Por decimotercer año consecutivo, el Château de Pennautier organiza su famosa búsqueda de huevos de Pascua de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas

Más de 5.000 huevos en el parque y los viñedos del castillo, ¡para deleite de grandes y pequeños!

Juegos para niños (y adultos?): búsqueda del tesoro, Mikado gigante, cama elástica, carreras de sacos, zona para bebés?

Un salón de té permitirá a todos disfrutar de este momento de relajación, en la terraza, en el invernadero o en el parque, con una bebida y un dulce.

Se organizará una gran tómbola con sorteo posterior.

Precio: 6 euros por persona

Plazas limitadas, venta de entradas en línea.

Zum 13. Mal in Folge veranstaltet das Château de Pennautier von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr seine berühmte Ostereiersuche!

Mehr als 5000 Eier müssen im Park und in den Weinbergen des Schlosses gefunden werden, zur Freude von Groß und Klein!

Spiele für Kinder (und Erwachsene?): Schnitzeljagd, Riesenmikado, Trampolin, Sackhüpfen, Babybereich?

In der Teestube können Sie sich auf der Terrasse, in der Orangerie oder im Park bei einem Getränk und einer Süßigkeit entspannen.

Es gibt eine große Tombola mit Ziehung nach der Veranstaltung.

Preis: 6 Euro pro Person

Begrenzte Plätze, Online-Ticketing.

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme