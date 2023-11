Ciné Concert à Figeac : la fête sauvage 2 boulevard pasteur Figeac, 22 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Documentaire français de Frédéric Rossif – 1976 – 1h32 – à partir de 6 ans

Captés dans leur intimité, les animaux sauvages vivent selon les rythmes éternels : chasse, jeu, amour, repos… Quatre ans de tournage aux quatre coins du globe, pour un film qui a changé à tout jamais notre regard sur les animaux. Une ode à la nature, revisitée en ciné-concert : la musique d’origine était de Vangelis, pionnier des musiques électroniques. Pour donner une nouvelle vie à ce chef-d’œuvre visuel, Lucie Antunes a conçu une création sonore pour les Percussions de Strasbourg, augmentées d’un musicien électronique, Axel Rigaud..

2023-11-22 18:30:00 fin : 2023-11-22 . 4 EUR.

2 boulevard pasteur Astrolabe

Figeac 46100 Lot Occitanie



French documentary by Frédéric Rossif – 1976 – 1h32 – from age 6

Captured in their intimate environment, wild animals live according to their eternal rhythms: hunting, playing, loving, resting… Four years of filming in the four corners of the globe, for a film that has forever changed the way we look at animals. An ode to nature, revisited as a concert film: the original score was by electronic music pioneer Vangelis. To breathe new life into this visual masterpiece, Lucie Antunes created a soundtrack for the Percussions de Strasbourg, augmented by an electronic musician, Axel Rigaud.

Documental francés de Frédéric Rossif – 1976 – 1h32 – a partir de 6 años

Capturados en su vida privada, los animales salvajes viven según sus ritmos eternos: cazando, jugando, amando, descansando… Cuatro años de rodaje en los cuatro rincones del planeta, para una película que ha cambiado para siempre nuestra forma de ver a los animales. Una oda a la naturaleza, revisitada en forma de película concierto: la partitura original es de Vangelis, pionero de la música electrónica. Para dar nueva vida a esta obra maestra visual, Lucie Antunes ha creado una banda sonora para las Percussions de Strasbourg, aumentada por un músico electrónico, Axel Rigaud.

Französischer Dokumentarfilm von Frédéric Rossif – 1976 – 1h32 – ab 6 Jahren

Die wilden Tiere, die in ihrer Intimität aufgenommen wurden, leben nach den ewigen Rhythmen: Jagd, Spiel, Liebe, Ruhe? Vier Jahre lang wurde auf der ganzen Welt gedreht, um einen Film zu drehen, der unseren Blick auf die Tiere für immer verändert hat. Eine Ode an die Natur, neu interpretiert als Kinokonzert: Die Originalmusik stammt von Vangelis, dem Pionier der elektronischen Musik. Um dieses visuelle Meisterwerk zu neuem Leben zu erwecken, hat Lucie Antunes eine Klangkreation für die Percussions de Strasbourg entworfen, die um den elektronischen Musiker Axel Rigaud erweitert wurde.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Figeac