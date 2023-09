Ciné rencontre : Soirée classiques sur grand écran : héroïnes au féminin 2, boulevard pasteur Figeac, 29 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

La diffusion du film Virgin Suicides sera suivie d’une CONFÉRENCE- PARTICIPATIVE, sur L’ÉTUDES DU GENRE AU CINÉMA : REGARDS BIAISÉS ?

par Julie Bonnemoy, journaliste, réalisatrice et scénariste A quoi ressemble une héroïne ? D’un point de vue féminin ou masculin, elle n’aura pas la même histoire, la même allure, les mêmes rêves.

Projection : Virgin Suicides VO

Film américain de Sofia Coppola (1h37) – 1999

Avec Kirsten Dunst, James Woods, Kathleen Turner

Dans une ville américaine tranquille des années soixante dix, Cecilia Lisbon, treize ans, tente de se suicider. Dès lors, les filles Lisbon, au nombre de quatre, vont être de plus en plus étouffées par leurs parents surprotecteurs.

Dès son premier long-métrage, Sofia Coppola subjugue par son univers et son esthétique uniques d’où se dégage un goût prononcé pour la photographie, la musique et le stylisme. Rarement l’adolescence n’avait été aussi justement représentée au cinéma : la grâce des premières fois, le poids des conventions sociales mais aussi la détresse et le mal-être qu’elle peut engendrer..

2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 . 4 EUR.

2, boulevard pasteur Astrolabe, Cinéma Charles Boyer

Figeac 46100 Lot Occitanie



The screening of Virgin Suicides will be followed by a PARTICIPATIVE CONFERENCE on GENDER STUDIES IN FILM: BIAISED REGARDS?

by Julie Bonnemoy, journalist, director and screenwriter What does a heroine look like? From a male or female point of view, she won’t have the same story, the same look, the same dreams.

Screening: Virgin Suicides VO

American film by Sofia Coppola (1h37) – 1999

With Kirsten Dunst, James Woods, Kathleen Turner

In a quiet American town in the 1970s, thirteen-year-old Cecilia Lisbon attempts suicide. From then on, the four Lisbon daughters are increasingly stifled by their overprotective parents.

From her very first feature, Sofia Coppola has captivated audiences with her unique universe and aesthetic, with its pronounced taste for photography, music and styling. Rarely has adolescence been so aptly portrayed in cinema: the grace of first times, the weight of social conventions, but also the distress and malaise it can engender.

La proyección de Virgin Suicides irá seguida de una CONFERENCIA PARTICIPATIVA sobre EL ESTUDIO DEL GÉNERO EN EL CINE: ¿REGULARIDADES BIAZADAS?

a cargo de Julie Bonnemoy, periodista, directora y guionista ¿Cómo es una heroína? Desde el punto de vista femenino o masculino, no tendrá la misma historia, la misma mirada, los mismos sueños.

Proyección: Virgin Suicides VO

Película americana de Sofia Coppola (1h37) – 1999

Con Kirsten Dunst, James Woods, Kathleen Turner

En un tranquilo pueblo americano de los años 70, Cecilia Lisbon, de trece años, intenta suicidarse. A partir de ese momento, las cuatro hijas de Lisbon se ven cada vez más asfixiadas por sus sobreprotectores padres.

Desde su primer largometraje, Sofia Coppola ha cautivado al público con su mundo y su estética únicos, que revelan un marcado gusto por la fotografía, la música y el diseño de moda. Pocas veces la adolescencia ha sido tan acertadamente representada en el cine: la gracia de las primeras veces, el peso de las convenciones sociales, pero también la angustia y el malestar que puede engendrar.

Im Anschluss an die Ausstrahlung des Films Virgin Suicides findet eine PARTIZIPATIVE KONFERENZ zum Thema GENDERSTUDIEN IM KINO: BIAISIERTE BLICKWEISE?

von Julie Bonnemoy, Journalistin, Regisseurin und Drehbuchautorin Wie sieht eine Heldin aus? Aus der Sicht einer Frau oder eines Mannes hat sie nicht dieselbe Geschichte, dasselbe Aussehen und dieselben Träume.

Filmvorführung: Virgin Suicides OV

US-amerikanischer Film von Sofia Coppola (1h37) – 1999

Mit Kirsten Dunst, James Woods, Kathleen Turner

In einer ruhigen amerikanischen Stadt in den Siebzigerjahren unternimmt die dreizehnjährige Cecilia Lisbon einen Selbstmordversuch. Von da an werden die Lisbon-Töchter, vier an der Zahl, von ihren überfürsorglichen Eltern immer mehr eingeengt.

Bereits in ihrem ersten Spielfilm beeindruckt Sofia Coppola mit ihrer einzigartigen Welt und Ästhetik, die von ihrer Vorliebe für Fotografie, Musik und Modedesign geprägt ist. Selten wurde die Adoleszenz im Kino so treffend dargestellt: die Anmut der ersten Male, die Last der gesellschaftlichen Konventionen, aber auch die Not und das Unbehagen, die sie hervorrufen können.

