Roule-Couleurs! 2, boulevard Pasteur, 10 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Atelier d’expression libre mêlant la peinture et l’univers du jeu, autour de l’album « qui veut jouer avec moi? » de Claire Dé.

Avec Sophie Quinault, les ateliers d’une goutte à l’autre..

2023-06-10 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-10 11:00:00. EUR.

2, boulevard Pasteur Médiathèque de l’Astrolabe

Figeac 46100 Lot Occitanie



Workshop of free expression mixing painting and the universe of the game, around the album « who wants to play with me? » of Claire Dé.

With Sophie Quinault, workshops from one drop to another.

Taller de expresión libre que combina la pintura y el mundo de los juegos, basado en el álbum « qui veut jouer avec moi? » de Claire Dé.

Con Sophie Quinault, les ateliers d’une goutte à l’autre.

Ein Workshop, in dem Malerei und die Welt des Spiels miteinander verbunden werden, rund um das Album « Wer will mit mir spielen? » von Claire Dé.

Mit Sophie Quinault, Ateliers d’une goutte à l’autre.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Figeac